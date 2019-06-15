Желавших уехать в Канаду россиян переселят

Жителей города Киселевска в Кемеровской области, просивших убежища в Канаде из-за частых подземных пожаров и плохой экологии, планируют переселить. Об этом сообщил губернатор Сергей Цивилев на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, вместе с местными жителями они обошли весь жилой район. «Отсюда вывезли горящую свалку, но проблема не решена до конца. Земля все еще дымится», — написал губернатор. Он добавил, что план переселения уже готов и согласован с жителями. В настоящее время идет подготовка документов.

Ранее жители города Киселевска Кемеровской области записали обращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутерришу с просьбой предоставить им статус беженцев из-за плохой экологической ситуации в регионе. Они сообщили о многочисленных подземных пожарах рядом с населенным пунктом. По их словам, огонь возникает возле угольных разрезов, находящихся за городом и в черте города.

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