Российский чиновник оправдался за выпитую с червем воду

Заместитель мэра города Киселевска Кемеровской области Сергей Шишкин объяснил свое решение выпить воду с червем на встрече с жителями поселка Карагайлинский. Слова чиновника приводит РИА Новости.

«Я выпил эту воду, потому что уже люди довели. Я сам пользуюсь этой водой 10 лет, потому что там вода нехлорированная. Это был не червяк, то ли комариная личинка. Я пока живой», — сказал Шишкин.

Он отметил, что не знает, откуда люди принесли эту воду. По словам замглавы города, после жалоб населения специалисты пришли домой к одной семье взять пробы, но там оказалось грязно, раковина была забита посудой.

«Сейчас Роспотребнадзор каждый вечер берет пробы воды. Было совещание на уровне области», — сказал чиновник, добавив, что результаты экспертизы будут готовы через три дня.

31 мая Telegram-канал Hue опубликовал видео, на котором Шишкин выпивает прозрачную жидкость, предположительно, с червем. Стакан ему дали местные жители, которые уже несколько недель жалуются на присутствие паразитов в водопроводной воде.

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