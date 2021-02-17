Путин раскритиковал Европу после «прихлопнутых в один удар» российских медиа

Президент России Владимир Путин критически отозвался о странах Европы и их заявлениях о свободе слова. Во время встречи с главами фракций Госдумы российский лидер напомнил о проблемах в работе отечественных медиа за рубежом. Трансляция ведется на YouTube.

«Посмотрите, что в Латвии произошло: взяли в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули. И тишина. Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу? Оценки того, что происходит в Европе со свободой слова?» — возмутился глава государства.

По его словам, со стороны западных представителей не появилось каких-либо оценок или осуждений таких действий в отношении российских СМИ. «Вроде как-то так и надо. Это якобы борьба с пропагандой, а то, что они делают, — не пропаганда», — добавил президент.

Путин выразил уверенность в том, что западные страны применяют в отношении России «инструменты достижения их геополитических целей». «Ничего необычного в этом нет, но последние события ярко подтверждают справедливость наших оценок», — заключил он.

В начале февраля Национальный совет Латвии по электронным СМИ (NEPLP) запретил ретрансляцию на территории страны 16 телеканалов, вещающих на русском языке. Под запрет попали REN TV Baltic, НТВ МИР Baltic, Karusel International, «НТВ Сериал», «НТВ Стиль», «НТВ Право», «Киномикс», «Наше новое кино», «Родное кино», «Индийское кино», «Кинокомедия», КВН ТВ, «Кухня ТВ», «Бокс ТВ» и HD Life.