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В МИД России посоветовали странам Европы ввести санкции против самих себя

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: МИД России / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Facebook напомнила о почти 20 случаях нарушения прав российских журналистов в странах Европы и посоветовала Западу ввести санкции против самого себя.

«Запрет на ретрансляцию 16 русскоязычных каналов в Латвии. (...) Многочисленные факты недопуска, выдворения, досмотров и допросов российских корреспондентов при пересечении границ прибалтийских государств. Когда, наконец, они введут санкции в отношении самих себя?» — написала дипломат.

Она также привела в пример регулярные блокировки вещания ВГТРК на территории Прибалтики, арест руководителя РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского, невыдачу аккредитаций МИД Франции журналистам бюро RT France и другие случаи притеснения российских журналистов и изданий.

Ранее Захарова назвала запрет на вещание телеканала «Россия РТР» в Латвии политическим демаршем, нарушающим международные обязательства Риги. По ее словам, блокировка направлена на искоренение российских каналов, СМИ и русского языка на территории Латвии.

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