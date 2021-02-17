Детские игрушки из прошлого века подорожали на сотни тысяч рублей

Аукционист и оценщик рассказал о том, как продажа детских игрушек из прошлого века может принести их владельцам крупные суммы денег. Соответствующий материал публикует портал Today.

Эксперт Адам Макдональд (Adam Mcdonald) отметил, что желание коллекционеров покупать ретроигрушки вызвано чувством ностальгии по детству. Именно по этой причине, по его мнению, они подорожали на тысячи долларов.

Макдональд отмечает, что одними из самых ценных на рынке в настоящий момент считаются первые японские и тайваньские роботы. Так, по словам эксперта, экземпляр 1950-х годов можно продать за 1,5 тысячи долларов (почти 111 тысяч рублей).

Кроме того, он объяснил, что высокую стоимость могут иметь не только винтажные игрушки. Макдональд привел в пример относительно современные фигурки из мультфильма «История игрушек» и карты Pokemon, пояснив, что на данный момент они пользуются высоким спросом.

«Всегда просматривайте свои карты. Вы можете случайно обнаружить ту, что стоит целое состояние. Одна из самых высоких сумм, выплаченная за подобную карту, была зафиксирована в 2019 году и составила 165 тысяч долларов (12 миллионов рублей — прим. «Ленты.ру»)», — добавил он.

По информации издания, еще одна редкая карта Pokemon ушла с молотка в декабре 2020 года за 500 тысяч долларов (более 36 миллионов рублей), став самой дорогой в истории.

Аукционист также рассказал о двух способах продажи винтажных игрушек: в местных аукционных домах или на онлайн-платформах. Макдональд подчеркнул, что «заядлые» коллекционеры обращают внимание на наличие оригинальной упаковки товара — игрушки в полном комплекте стоят дороже.

В январе куклу в виде насмешившего соцсети сенатора Берни Сандерса купили за полтора миллиона рублей. 46-летняя жительница Техаса Тоби Кинг связала крючком 22-сантиметровую фигурку сенатора в том же наряде и позе, в когда его запечатлели на торжественной церемонии инаугурации президента США Джо Байдена.