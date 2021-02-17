США поделились планами оставить войска в Европе

Соединенные Штаты собираются оставить свои войска на территории Европы при пересмотре расположения своих сил в иностранных государствах. Этими планами, обсуждая сотрудничество США и НАТО, поделился в колонке для издания The Washington Post глава Пентагона Ллойд Остин.

По его словам, США, как и другие страны-члены НАТО, должны перепродумывать, как расположены их силы. Однако это не значит, что американские войска уберут из Европы. Остин подчеркнул, что администрация Байдена, напротив, приостановила начатое его предшественником Дональдом Трампом сокращение американского контингента на территории Германии.

Министр подчеркнул, что все действия американские власти будут согласовывать с партнерами, так как настроены на оживление сотрудничества и активное лидерство среди стран мира. Он заявил, что на фоне агрессивного поведения стратегических соперников — Китая и России — коллективная безопасность НАТО имеет особенную актуальность.

Дональд Трамп во время своего президентского срока занимал иную позицию относительно альянса: он требовал от партнеров США больше вкладывать в оборонные бюджеты и угрожал вывести американские войска из ряда стран Европы.