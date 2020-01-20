Войска США в Германии оказались под угрозой нападения

В Вашингтон поступило предупреждение о том, что американские войска на территории Германии оказались под угрозой нападения. Об этом говорится в официальном письме от сотрудника американской разведки, с которым ознакомились Newsweek.

Речь идет о 66-й бригаде американской разведки в ФРГ, но точное местоположение не уточняется: в письме могли подразумевать как базы в Графенвере на юго-востоке страны, так и в Дюльмене на северо-западе Германии. Источник заявил, что атаку планирует совершить выходец из Иордании.

Представитель армии США в Европе подчеркнул, что Вашингтон и Берлин уже провели консультации по этому вопросу. Стороны не обнаружили следов реальной угрозы. «Мы хотели бы напомнить, что в любом случае надо быть бдительными», — отметил он.

Ранее парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. Сейчас там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других европейских стран.

Такое решение было принято на фоне убийства генерала иранского спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани американскими военными в Багдаде 3 января. Приказ о его убийстве отдал лично Трамп.

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