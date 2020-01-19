Пользователи сети высмеяли новую форму космических войск США

Изображение новой формы космических войск США, опубликованное 17 января, стало предметом насмешек пользователей сети. Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает РИА Новости.

Изображение нового обмундирования было опубликовано в Twitter-аккаунте @SpaceCorpsUS, принадлежащем космическим силам. Пользователи уже назвали форму «ужасающе веселой» из-за ее зеленых цветов, больше подходящих для леса.

Некоторые комментаторы поста задались вопросами, зачем вообще нужен камуфляж за пределами Земли и есть ли смысл в космических силах. Также в комментариях появилось замечание, что новая форма будет полезна лишь в том случае, если космические войска будут прятаться от расы эвоков (существ, живущих в лесах) из саги «Звездные войны».

«В открытом космосе никто не услышит, насколько вы смешны», — резюмировал один из пользователей Twitter. В свою очередь представители космических сил США объяснили, что взяли за основу новой формы уже существующие образцы камуфляжа армии и воздушных сил из соображений экономии.

21 декабря сообщалось, что президент США Дональд Трамп официально объявил о создании в стране военно-космических сил.

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