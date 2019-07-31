США подготовились к огромной высадке в Европе

Министерство армии США разместило заявку на подряд для развертывания крупного контингента на территории стран Европы. Такой документ опубликован на официальном сайте госзакупок США, на него обратило внимание РИА Новости.

Ведомство намерено заключить контракт для обеспечения маневров американских сухопутных войск в Европе (United States Army Europe, USAREUR). Отмечается, что цель контракта — обеспечить ускоренное перемещение техники и войск. Кроме того, отдельной задачей является обеспечение логистики во время основных военных учений. В географических координатах места исполнения тендера указана обширная европейская территория от Великобритании до Прибалтики.

Перевозка военной техники предполагается на коммерческих тягачах грузоподъемностью до 80 тонн. Отдельным пунктом выделяются правила быстрых транзитных операций на континенте, где одну из ключевых ролей должна играть Польша.

В июне сообщалось, что США разместят на территории Польши эскадрилью разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Известно, что создание необходимой инфраструктуры будет полностью оплачивать Польша.

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!