Трамп расхвалил нового главу Пентагона

Президент США Дональд Трамп выступил с речью, приветствующей назначение Марка Эспера на пост главы министерства обороны страны. Стенограмму торжественной церемонии опубликовали на сайте Белого дома.

«Нет никого, более подходящего на роль министра обороны, чем Марк Эспер (...) Я уверен, он будет выдающимся министром, совершенно в этом не сомневаюсь. Он исключительный во всех отношениях», — заявил президент. Он также рассказал присутствующим о заслугах нового главы Пентагона, его военных наградах и ученых степенях.

Эспер поблагодарил президента в ответной речи, после чего тот вручил ему сертификат в присутствии высших чинов американского правительства и членов их семей.

Трамп решил выдвинуть Эспера на пост главы Пентагона в июне. Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность 21 декабря 2018 года. Причиной увольнения он назвал разногласия с американским лидером.

В январе 2019 года исполняющим обязанности министра обороны был назначен Патрик Шанахан. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Пентагона, а также был вице-президентом корпорации Boeing. Шанахан решил не бороться за утверждение в должности постоянного министра из-за желания уделять больше времени семье.

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