Сенат США одобрил нового главу Пентагона

Американский сенат поддержал назначение Марка Эспера на пост министра обороны США. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что кандидатуру Эспера поддержала большая часть сенаторов. Согласно законодательству, теперь он сможет возглавить Пентагон. До этого на пост главы Пентагона был временно назначен министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.

Президент США Дональд Трамп решил выдвинуть Марка Эспера на пост главы Пентагона в июне. Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис принял решение покинуть должность 21 декабря 2018 года. Причиной увольнения он назвал разногласия с американским лидером Дональдом Трампом.

В январе 2019 года исполняющим обязанности министра обороны был назначен Патрик Шанахан. Ранее он занимал должность первого заместителя главы Пентагона, а также был вице-президентом корпорации Boeing. Шанахан решил не продолжать процесс утверждения в должности постоянного министра. Причиной отказа стало желание уделить больше времени семье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



