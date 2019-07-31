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Трамп захотел урезать военный бюджет США

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп в скором времени сможет урезать военный бюджет Соединенных Штатов. Такое заявление он сделал в интервью C-SPAN 30 июля.

«У нас сейчас очень сильная армия, и очень скоро я смогу урезать расходы. Но было необходимо модернизировать армию — у нас не было выбора. Если мы не можем защитить себя, то сбалансированный бюджет ничем не поможет», — сказал президент.

21 июля сообщалось, что американский лидер планирует резко сократить бюджетные траты в целом, если будет переизбран на второй срок.

Три месяца назад публицист и общественный деятель Джон Уайтхед заявил, что военные расходы в итоге погубят США: страна, по его мнению, вынуждена занимать у других стран средства на ведение войн.

Он привел и цифры: с 2001 года США потратили на войны за рубежом 4,7 триллиона долларов, а к 2053 году объем военных расходов страны увеличится до 12 триллионов долларов, пишет Уайтхед. В то же время долг страны растет на 32 миллиона долларов в час, а правительство тратит в Ираке за пять секунд больше, чем среднестатистический американец получает за год.

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