Раскрыта стоимость военного парада в США

Празднование Дня независимости США 4 июля обошлось министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов, передает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон.

Эта сумма включает в себя затраты на транспортировку танков и военных машин и демонстрационные полеты истребителей. Средства были выделены из бюджета военных служб, отметили в Пентагоне.

Сообщается, что многие выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа за использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия.

2 июля американский лидер заявил, что в праздновании Дня независимости США примут участие танки и другая бронетехника. Тогда Пентагон не дал комментариев относительно расходов, связанных с празднованием. В то же время военный чиновник оценивал их менее чем в один миллион долларов.

В прошлом году Трамп поручил Пентагону подготовить военный парад в Вашингтоне, похожий на тот, что ежегодно устраивают на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Французской Республики. Ожидалось, что на мероприятие выделят около 12 миллионов долларов.

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