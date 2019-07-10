Мир
 
Последние новости
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Российская прокуратура захотела сотрудничать с украинскими коллегами
Счета бывшего министра Абызова арестовали
Раскрыта загадка самого гигантского вулкана на Земле
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Россияне стали экономить на лекарствах
Белоруссия решила взять кредиты у Китая вместо России
Саудовскую принцессу обвинили в насилии над мужчиной
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Новости партнеров

Раскрыта стоимость военного парада в США

Перейти в «Мою Ленту»

Празднование Дня независимости США 4 июля обошлось министерству обороны страны в 1,2 миллиона долларов, передает телеканал CBS со ссылкой на Пентагон.

Эта сумма включает в себя затраты на транспортировку танков и военных машин и демонстрационные полеты истребителей. Средства были выделены из бюджета военных служб, отметили в Пентагоне.

Сообщается, что многие выступили с критикой в адрес президента США Дональда Трампа за использование денег налогоплательщиков на проведение мероприятия.

2 июля американский лидер заявил, что в праздновании Дня независимости США примут участие танки и другая бронетехника. Тогда Пентагон не дал комментариев относительно расходов, связанных с празднованием. В то же время военный чиновник оценивал их менее чем в один миллион долларов.

В прошлом году Трамп поручил Пентагону подготовить военный парад в Вашингтоне, похожий на тот, что ежегодно устраивают на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Французской Республики. Ожидалось, что на мероприятие выделят около 12 миллионов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Pentagon spent $1.2 million for Trump's July 4 «Salute to America»
На улицы Вашингтона выведут танки
Подсчитаны огромные расходы на военный парад в Вашингтоне
Другие материалы рубрики
Мир00:05 8 июля

«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»

Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
18:41 9 июля

Трампа уличили в дружбе с секс-торговцем детьми

01:48Сегодня

Саудовскую принцессу обвинили в насилии над мужчиной

23:07 9 июля

Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине

Мир00:0413 мая

Дым с Востока

Азия готова отказаться от казни за марихуану. Легализация принесет странам миллионы
21:28 9 июля

Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter

20:59 9 июля

Трамп ответил оскорблениями оскорбившему его британскому послу

11:59 9 июля

Британия разведала российские берега

Мир00:0228 июня

«Мы не против кого‑то, а за себя»

Война в Сирии, предатель Скрипаль и поиск преемника: главное из интервью Путина FT
19:10 9 июля

Россия оценила идею восстановить памятник эсэсовцам

18:32 9 июля

Пятерых болгарских детей задержали за изнасилование в Германии

05:22 9 июля

Мадуро начал переговоры с венесуэльской оппозицией

Россия
«Сделай так, чтобы у меня не раскололась голова»
Семилетнего Захара спасет протонная терапия. Ему нужна ваша помощь
Восстановлена картина аварии на секретной подлодке
Что известно о пожаре, в котором погибли 14 офицеров-подводников
«О, я видел твой кусок»
 
В российском городе обнаружили тысячи дырявых презервативов
Россия отказалась уподобляться Китаю и следить за гражданами
Названы сроки завершения операции в Иркутской области
«Одних бьют ногами по лицу, а других запирают дома»
Россияне вышли на улицу из-за сестер Хачатурян и рассказали о пытках и унижении
Все материалы
Мир
«Раньше они нас резали, а теперь работать к нам едут»
Почему поляки и украинцы не любят друг друга, но больше всего — Россию
Раскрыта стоимость военного парада в США
Саудовскую принцессу обвинили в насилии над мужчиной
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Трампу запретили блокировать пользователей в Twitter
Трамп ответил оскорблениями оскорбившему его британскому послу
Россия оценила идею восстановить памятник эсэсовцам
Все материалы
Бывший СССР
Участники стихийной акции против телеканала «Рустави 2»«Дурак, мерзавец, хам и провокатор»
Ведущий «Рустави 2» обматерил Путина в прямом эфире. Его возненавидели даже грузины
Зеленский решил наказать Климкина из-за украинских моряков
В ответ глава МИД покинул пост и призвал сторонников объединяться
Последнее предупреждение
Готова ли Белоруссия рассориться с Россией из-за нефти
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Белоруссия решила взять кредиты у Китая вместо России
Украину пригласят на саммит СНГ
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Все материалы
Экономика
Главный в семье
Как Рокфеллер придумал зарабатывать на нефти и стал первым долларовым миллиардером планеты
Ильдар Узбеков«Британские спецслужбы могли повернуть все против России»
Бизнесмен Ильдар Узбеков об организованной против него в Лондоне лоббистской кампании
«Первый лучик надежды уже существует»
Россия слезает с нефтяной иглы и пытается обогнать Запад. Когда ей это удастся?
Британской экономике предрекли рекордное падение
Россияне стали экономить на лекарствах
Кудрин обеспокоился возможностью регионов выполнить нацпроекты
Грузинская валюта отправилась на дно
Все материалы
Силовые структуры
Кровавый счет
Он собрал отряд киллеров и держал в страхе всю Сибирь: как поймали бандита Челентано
Аиша в больнице«Врачи несли ей шоколадки и плакали»
Семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье. Ее история потрясла всю Россию
Зоны невозврата
Колонии для пожизненно осужденных. Спецпроект «Ленты.ру»
Счета бывшего министра Абызова арестовали
Российская прокуратура захотела сотрудничать с украинскими коллегами
Стали известны хозяева отобранных сотрудниками ФСБ миллионов рублей
В России завершили расследование дела украинских моряков
Все материалы
Наука и техника
Коллективизация на Украине. Кулака и его жену выселяют из деревни. Репродукция с фотографии 1929 года «Остров стал огромной душегубкой»
Как Сталин разорил миллионы людей и отправил их выживать в Сибирь
Цепные псы Гитлера
Еврейские гетто и парады нацистов: жизнь завоеванной Польши глазами немецкого захватчика
Высшие существа
По всей Земле находят странные вытянутые черепа. Кому они принадлежат?
Названо отличие С-350 от С-400
Раскрыта загадка самого гигантского вулкана на Земле
Раскрыта опасность извержения Йеллоустона после землетрясений
Доказано скрещивание людей с другим видом
Все материалы
Спорт
«Он избил меня так, что сломал несколько ребер»
Испанка дала отпор мужу-тирану, вошла во вкус и стала звездой бокса
Скончался олимпийский призер по хоккею
На тренера Макгрегора напали в ночном клубе
Футболисту «Реала» предложили 1,3 миллиона евро в неделю
«Мы вернемся, сто процентов»
Сезон в АПЛ вышел жарким. Его невозможно забыть
Сборная России по хоккею поменяет тренера
Игрок в американский футбол разгромил магазин и поплатился
Все материалы
Культура
Русские не спасают
Злой СССР, монстры и восьмидесятые как фетиш: «Очень странные дела» перестали удивлять
Токсичные отношения
Жуткий «След» американского флота на Филиппинах и образец политического кино в Москве
Билл Мюррей и Тильда Суинтон«В любом случае мы все умрем»
Билл Мюррей и Тильда Суинтон о «Мертвые не умирают» Джармуша и конце света
Джим Керри заменил Джека Николсона в фильме «Сияние» и удивил зрителей
Режиссер фильма о Джокере назвал причину ожидаемого недовольства фанатов
Из дела Кевина Спейси о домогательствах к 18-летнему юноше исчезла главная улика
Новый клип группы «На-На» завалили шутками про «Крота»
Все материалы
Интернет и СМИ
«Узнавать про эти ужасы невыносимо»
Сыщица покопалась в сети и раскрыла насильников. За это ее преследуют по всему миру
«Мы обязаны что-то изменить»
Эти люди рискуют жизнью, чтобы очистить интернет от ненависти. Их становится все больше
«Рустави 2» остановил вещание после брани в адрес Путина
Ведущий обматерил российского президента в прямом эфире и спровоцировал протесты
Бывший сенатор похвалил порноактрису-транссексуала и был осмеян
Украинский телеканал проведет телемост с Грузией
Пиратские сайты захотели навсегда вычеркнуть из сети
Познер перестал считать журналистом обматерившего Путина ведущего
Все материалы
Ценности
Короче некуда
Кто придумал мини-юбки и зачем женщины принялись их носить
«Может показаться, что я зазнавшийся и крутой»
Актер Александр Петров — о страхах, роли мертвеца и помощи бывшим наркоманам
Микела Рокко Ди ТоррепадулаЛюбимая женщина фюрера
Ее почитали фараоны, ею восхищался Гитлер: жизнь и смерть царицы Нефертити
Меган Маркл нашла постоянную работу
Ким Кардашьян помогла больной женщине справиться со стыдом
Названа оптимальная частота стирки нижнего белья
Серена Уильямс показала голые ягодицы на обложке модного журнала
Все материалы
Путешествия
Тихие охотники
Эти люди рискуют жизнью, чтобы найти гриб, который лечит от всех болезней
Ничего не жалко
Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции
«Пробуй все, это бесплатно!»
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Годовалая девочка выпала из рук деда на круизном лайнере и погибла
Пей, молись, смотри
Вино и уличные гонки: неожиданная сторона Азербайджана
Пьяные пассажиры загадили самолет и разозлили попутчиков
Россияне назвали стюардесс с лучшим внешним видом
Все материалы
Из жизни
«Русский дух сохранился повсюду»
История россиян о жизни в Германии
Сокровища дядюшки черта
На дне океана нашли бесценный клад. 38 лет его не могут ни поднять, ни поделить
Больше чем сестра
Смертельно больной британец подружился с незнакомкой. Ее кровь подарила ему новую жизнь
Молодому носорогу привезли двух взрослых самок для обучения науке любви
Алексей Свистунов Отжимающиеся мальчики и гигантские валенки
Как россиянин ищет безумных рекордсменов по всей стране
Огромный питон поселился под домом и расплодился
Мужчина принял душ в линзах и ослеп на один глаз
Все материалы
Автомобили, разочаровавшие фанатов
Слёзы фанбазы: как культовые модели теряли преданных поклонников
Засадить любой внедорожник? Спроси их как!
Фоторепортаж с оффроад-фестиваля Ладога Трофи-2019
УАЗ-гигант за 10 миллионов
Видео: самый крутой УАЗик в России — почему он столько стоит?
Длительный тест Jaguar E-Pace
Прощаемся с маленьким, но очень мощным кроссовером Jaguar и считаем расходы
Honda Civic научили ездить с лодочным мотором
«Теслы» научатся быстрее «думать»
Китайского автопроизводителя JAC оштрафовали за мошенничество
Все материалы
Дом
Под колпаком
Это здание спасет Россию и мир от радиации: тайна саркофага над Чернобыльской АЭС
Культурный слой
Сотни домов по всей Европе напоминают СССР. Эти люди видят в них особую красоту
«Готова торговаться, но сил больше нет»
Россиянка купила жилье в Москве. Теперь от него не избавиться
В Подмосковье нашли квартиру за 300 миллионов рублей
Фигуранту уголовного дела купили квартиру под домашний арест
Российский депутат похвалился огромным домом и снискал одобрение в Instagram
Назван самый грязный город России
Все материалы