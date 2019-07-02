На улицы Вашингтона выведут танки

Танки и другая бронетехника примут участие в праздновании Дня независимости США 4 июля, как и обещал американский президент Дональд Трамп. Это подтвердили CNN представители министерства обороны.

По словам Трампа, в праздновании примут участие самолеты, которые пролетят над собравшимися, а также танки, однако с последними придется действовать осторожно. «Дороги обычно не любят, когда по ним перемещаются тяжелые танки. Поэтому нам придется разместить их в определенных местах. Но у нас есть совершенно новые танки "Шерман" и новейшие "Абрамсы"», — сказал президент.

В Пентагоне подтвердили, что очень небольшое число техники примет участие в праздновании, причем это будет не парад, а статический показ. Предполагается выставить два танка M1 Abrams, две боевые машины пехоты M2 Bradley («Брэдли») и гусеничную бронированную ремонтно-эвакуационную машину M88. Транспортные средства не будут двигаться, тем самым уменьшая вероятность повреждения инфраструктуры.

Кроме того, планируется участие самолетов, в том числе малозаметного стратегического бомбардировщика Northrop B-2 Spirit и истребителей F-22. CNN также отмечает, что продемонстрировать могут малозаметные истребители пятого поколения F-35 и «борт номер один» — специально оборудованный для президента Boeing 747-200B, имеющий военное обозначение VC-25.

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CNN пишет, что США сейчас активно используют танки M1 Abrams, но практически не задействуют M4 Sherman со времен Второй мировой войны. Также отмечается, что в настоящее время в Вашингтоне нет бронетехники, так что машины, вероятно, привезут на поездах или погрузчиках. В плане мероприятия также салют и выступление Трампа.

Пентагон не комментирует расходы, связанные с празднованием. В то же время военный чиновник оценивал их менее чем в один миллион долларов.

Трамп еще в январе 2018 года поручил Пентагону подготовить военный парад в Вашингтоне. Планировалось, что военная техника пройдет от Белого дома до Капитолия. Проведение парада собирались приурочить к 100-летию окончания Первой мировой войны (11 ноября 1918 года).

Однако Пентагон не дал разрешения на использование танков в военном параде в Вашингтоне, поскольку они нанесут слишком большой ущерб инфраструктуре. В итоге парад отложили на неопределенный срок.

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