Трамп признал первенство России в создании космических сил

Россия и Китай положили начало в создании космических сил, но США делают лучшие в мире ракеты, танки и корабли. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время выступления в Кентукки, передает РИА Новости.

По его словам, Пентагон сейчас работает над созданием шестой ветви вооруженных сил США — космических сил.

«Кстати, Китай уже начал, Россия уже начала. Они положили начало, но у нас величайшие люди в мире», — отметил Трамп.

В июне Дональд Трамп поручил Пентагону приступить к формированию нового рода войск — военно-космических сил. По его словам, они станут шестым видом вооруженных сил США.

Посольство России в ответ на это опубликовало твит с эмблемой космических войск России, созданных в 2001 году и входящих сейчас в состав Воздушно-космических сил (ВКС).

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