Подсчитаны огромные расходы на военный парад в Вашингтоне

Военный парад в Вашингтоне, который планируется провести 10 ноября по указанию президента США Дональда Трампа, обойдется примерно в 12 миллионов долларов. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в оборонной сфере.

По данным одного из них, эта сумма оценочная и, вероятно, будет меняться по ходу подготовки. Телеканал указывает, что это практически столько же, сколько было сэкономлено на отмене учений с Южной Кореей: на их проведение планировалось потратить около 14 миллионов. Маневры Трамп называл чрезвычайно дорогими. «Мы сэкономим целое состояние на этих военных учениях», — отмечал американский лидер.

Ожидаемая стоимость в 12 миллионов долларов (более 760 миллионов рублей) — больше, чем Россия потратила на празднование 9 Мая в целом. По подсчетам РБК, в 2018 году на это ушло 615 миллионов рублей, при этом примерно половина суммы — проведение концертов и разгон облаков. Непосредственно на перевозку военнослужащих потратили почти 150 миллионов. В то же время, траты на топливо для техники неизвестны.

Ранее сообщалось, что Пентагон не дал разрешения на использование танков в военном параде в Вашингтоне, поскольку они нанесут слишком большой ущерб инфраструктуре. При этом было дано согласие на использование самолетов ВВС США в заключительной части.

Президент США Дональд Трамп в конце января поручил Пентагону подготовить военный парад в Вашингтоне, похожий на тот, что ежегодно устраивают на Елисейских полях 14 июля в честь Национального дня Французской Республики. Планируется, что военная техника пройдет от Белого дома до Капитолия. Проведение парада приурочат к 100-летию окончания Первой мировой войны (11 ноября 1918 года).

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