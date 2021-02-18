Американца выпустили на свободу после 68 лет тюрьмы

Джо Лигон, предположительно самый старый и пробывший самое долгое время в заключении преступник в США, вышел на свободу. Его выпустили после 68 лет заключения, а впервые в тюрьму он попал в 15 лет, рассказывает телеканал CNN.

Лигон был арестован в 1953 году: подростком он участвовал в банде, устраивавшей грабежи с убийствами на улицах Филадельфии. Его признали виновным в причастности к двум убийствам, он признался, что по меньшей мере один раз нападал на человека с ножом, но в убийстве не сознался.

«Ребенок, который совершал эти преступления в 1953 году, уже давно не существует. Человеку, который вышел из тюрьмы в 2021 году, уже 83 года, он вырос, изменился и больше не представляет угрозы», — заявил адвокат Лигона.

Пожилого американца уже собирались освободить в 2016 и 2017 годах, но он отказывался от тех условий освобождения, которые ему предлагали: он хотел выйти на свободу без какого-либо последующего наблюдения и в итоге добился этого к 2021 году.