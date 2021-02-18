Путин выразил соболезнования в связи со смертью актера Мягкова

Президент Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной актера Андрея Мягкова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в четверг, 18 февраля.

По словам Пескова, Путин направит телеграмму близким артиста.

Народный артист РСФСР, звезда фильма «Ирония судьбы» Андрей Мягков скончался на 83 году жизни. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

СМИ писали, что Мягков потерял сознание, когда находился у себя дома. Его обнаружила супруга, актриса Анастасия Вознесенская. Мягков скончался до приезда врачей.

Помимо роли в «Иронии судьбы», Мягков известен по таким картинам, как «Служебный роман», «Жестокий романс», «Гараж», «Серебряные трубы», «Надежда» и «Похождения зубного врача».