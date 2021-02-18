Раскрыта опасность дешевых аналогов лекарств

Провизор Ирина Булыгина раскрыла опасность дешевых аналогов лекарств в беседе с телеканалом «360».

Специалист отметила, что нельзя сравнивать бренд с дженериком, поскольку вспомогательные и связующие вещества в них могут отличаться. По ее словам, эти вещества чаще всего разрабатываются и испытываются самими производителями.

«Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени», — сказала Булыгина. Производители просто проверяют, что препарат поступил в кровь, а затем вывелся из организма спустя какое-то время, после чего считается, что лекарство действует. Однако терапевтическая эквивалентность оригинальному препарату не проводится, подчеркнула специалист.

Булыгина добавила, что дженерики можно принимать, например, при головной боли, но при хронических заболеваниях лучше использовать оригинальные лекарства. По ее словам, аналоги могут привести к побочным эффектам.

Ранее ученые Медицинской школы Йельского университета в США выяснили, что нестероидные противовоспалительные препараты во время COVID-19 опасны и могут помешать борьбе иммунной системы с коронавирусом.