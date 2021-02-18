Ряду российских банков предрекли дефолт

В четвертом квартале 2020 года Центробанк отозвал лицензии у девяти банков, сокращение темпов расчистки банковского сектора продолжится и в 2021 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертный прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА».

Из расчетов аналитиков следует, что на 1 января 2021 года индекс здоровья банковского сектора составил 91 процент. При этом девять процентов участников рынка (33 кредитные организации) могут допустить дефолт, предрекли эксперты. Как пояснил управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов, часть прогнозируемых дефолтов может быть реализована не путем отзыва лицензий Центробанком, а в результате добровольного ухода ряда банков с рынка. Кроме того, некоторые кредитные организации могут быть поглощены более крупными игроками.

Беликов допустил, что собственники банков с низкой рентабельностью примут решение не тратиться на поддержку неработающих активов, а станут инвестировать в другие сектора экономики.

Ранее председатель Центробанка Эльвира Набиуллина призвала кредитные организации как можно быстрее списывать плохие долги, иначе риски в банковской системе возрастут. По ее словам, если финансовые организации не поспешат, то могут столкнуться с потерей доверия инвесторов из-за некачественного портфеля. Набиуллина указала, что накопление плохих долгов может обнулить усилия Центробанка по расчистке банковского сектора в последние годы, в рамках которой множество банков лишились лицензий.