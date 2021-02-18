Грозивший убить стюардессу пассажир заплатит миллионы рублей за сорванный рейс

Житель Калифорнии выплатит 50 тысяч долларов (больше трех миллионов рублей) в качестве возмещения за сорванный рейс и нападение на стюардессу. Об этом пишет Fox News.

Инцидент произошел в феврале 2020 года во время рейса из Лос-Анджелеса в Токио. 52-летний Шексан Кумтонг (Seksan Kumtong) во время полета начал колотить в дверь туалета. Заметившая это стюардесса предложила пассажиру пройти в другую комнату, на что Кумтонг грубо ее оттолкнул.

После этого путешественник вернулся на свое место и заснул. Проснувшись, он начал требовать подать ему спиртные напитки, но получил отказ. Тогда Кумтонг начал ругаться на бортпроводников, а затем напал на стюардессу, ударив ее по лицу, и пригрозил убить.

Члены экипажа и рядом сидящие попутчики бросились сдерживать нарушителя порядка. Из-за инцидента пилоту пришлось экстренно посадить лайнер в Анкоридже, где рейс встретила местная полиция.

Спустя год, в ходе судебного заседания, Кумтонг был приговорен к пяти годам условно, а также к возмещению всех расходов авиакомпании, понесенных во время незапланированной посадки (включая питание и размещение членов экипажа и всех пассажиров), на сумму 49 793 долларов.

Ранее в феврале сообщалось о пьяном пассажире, который по прилете в аэропорт оказался под арестом из-за издевательств над стюардессами и отказа надеть маску. Во время полета мужчина употреблял виски с водкой и игнорировал требования экипажа надеть на лицо защитное средство.