Шайа ЛаБаф убивал бродячих собак ради погружения в роль

Актер Шайа ЛаБаф хвастался певице FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт), что убивал бродячих собак. Об этом артистка рассказала в интервью журналу Elle.

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По словам FKA twigs, ЛаБаф делал это ради того, чтобы погрузиться в роль для фильма «Выбивая долги», вышедшего в 2020 году. В этом криминальном триллере актер сыграл бандита Крипера, который вместе с напарником собирает долги для авторитетных бандитов Лос-Анджелеса.

«Я сказала ему: "Это же очень плохо. Зачем ты это делаешь?" И он ответил: "Потому что я всерьез воспринимаю искусство. Ты не поддерживаешь меня в моем творчестве. Это то, что я делаю. Это тебе не пение. Я не забираюсь на сцену ради пары движений, я в роли". Он стыдил меня, будто я не понимала, что значит быть актером, как следовать... методу (определенный подход к актерской игре, набор учебных и репетиционных приемов — прим. «Ленты.ру»)», — вспомнила FKA twigs.

Ранее певица дала интервью, в котором заявила, что ЛаБаф требовал от нее всегда спать голой.

В декабре 2020-го FKA twigs подала в суд на ЛаБафа, с которым встречалась около года, обвинив его в физическом и эмоциональном насилии.