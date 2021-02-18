Шайа ЛаБаф заставлял певицу FKA twigs спать голой и называл ее отвратительной

Британская певица FKA twigs (настоящее имя — Талия Дебретт Барнетт) в подробностях рассказала о психологическом насилии, которому ее подверг бывший возлюбленный, голливудский актер Шайа ЛаБаф. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube-канале CBS This Morning.

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FKA twigs поведала, что ЛаБаф требовал от нее всегда спать голой. «Он сказал, что если я не буду этого делать, то, значит, я отгораживалась от него. Это тактика, которую используют многие абьюзеры — им нужно, чтобы ты всегда был доступен и чтобы все вращалось вокруг них», — отметила она.

«Он часто начинал спорить со мной посреди ночи, обвинял меня в разнообразных вещах, например в том, что я планирую бросить его. Он будил меня и говорил мне, что я отвратительная и злая», — пожаловалась исполнительница.

Певица подчеркнула, что ей сложно было выцепить определенный момент, после которого она поняла, что подвергается насилию. «В этом вся соль бытового насилия. Это очень плавный процесс, в котором человека затягивают в такое состояние, что он забывает себя. Он начинает думать, что заслуживает такого отношения. К этому ведут много маленьких происшествий, которые соединяются в ночной кошмар», — заявила FKA twigs.

11 декабря 2020 года стало известно, что FKA twigs подала в суд на ЛаБафа. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.