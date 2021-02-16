Певица Sia обвинила Шайю ЛаБафа в супружеских изменах

Певица Sia обвинила американского актера Шайю ЛаБафа в супружеских изменах актрисе Мией Гот. Об этом сообщает The Sunday Times.

45-летняя австралийская исполнительница заявила, что ее бывший возлюбленный имел романы на стороне не только с ней, но и с другой певицей — Талией Дебретт Барнетт, более известной как FKA twigs. «Оказывается, он использовал одни и те же фразы во время общения со мной и FKA twigs. Мы узнали об этом, когда поговорили друг с другом», — рассказала Sia.

Она добавила, что ЛаБаф хотел жениться на ней и начать трезвую жизнь. «Я думаю, я всегда буду любить его, потому что он такой больной щеночек», — сказала артистка.

11 декабря прошлого года стало известно, что исполнительница FKA twigs подала в суд на ЛаБафа. Как утверждается в иске, за время их романа, который длился год, актер неоднократно оскорблял ее, применял физическое и эмоциональное насилие и намеренно заразил ее венерическим заболеванием. FKA twigs поддержала Sia, которая призналась, что тоже стала жертвой эмоционального насилия со стороны артиста.