Названы способы продлить молодость и жизнь

Геронтолог, член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон назвал способы продлить молодость и жизнь в беседе с радио Sputnik.

По его словам, залогом долголетия является правильное питание. Человек, желающий как можно дольше чувствовать себя молодым, должен ограничивать калорийность своего рациона и обязательно включать в него фрукты и овощи.

Ученый отметил, что правильное питание необходимо дополнить подвижным образом жизни. Он подчеркнул, что устранение гиподинамии — важное условие сохранения молодости и здоровья.

Также Хавинсон призвал тех, кто стремится к долголетию полностью отказаться от никотина. Кроме того, следует избегать приема больших доз алкоголя. «Систематический прием крепкого алкоголя ведет к ускоренному преждевременному старению. Алкоголь – это яд для печени, клеток мозга и сердца», — пояснил ученый.

Ранее исследователи Токийского столичного университета в Японии вывели плодовых мушек с геном, который облегчает усвоение глюкозы организмом. У насекомых повысилась продолжительность жизни, а также компенсировалось возрастное ухудшение двигательных функций. При этом эффект оказался более выраженным в сочетании с диетическими ограничениями, что указывает на пользу здорового питания в продлении молодости.