Ограничения в еде продлили жизнь и молодость

Исследователи Токийского столичного университета в Японии вывели плодовых мушек с геном, который облегчает усвоение глюкозы организмом. У насекомых повысилась продолжительность жизни, а также компенсировалось возрастное ухудшение двигательных функций. При этом эффект оказался более выраженным в сочетании с диетическими ограничениями, что указывает на пользу здорового питания в продлении молодости. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале iScience, кратко об исследовании рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

По мере старения клетки мозга снижают выработку молекулы АТФ, которая является источником энергии для большинства метаболических процессов в организме, в том числе для усвоения глюкозы. При этом мозг потребляет 25 процентов глюкозы, поступающей в организм. Ухудшение усвоения глюкозы можно компенсировать потреблением большего количества пищи, однако при этом известно, что здоровая диета увеличивает продолжительность жизни.

В новом исследовании японские ученые разрешили кажущееся противоречие, показав, что важно не столько количество глюкозы, поступающей в мозг, сколько то, насколько эффективно она используется после попадания в клетки. Исследователи генетически модифицировали плодовых мушек, являющихся модельными организмами для изучения старения, чтобы те вырабатывали больше белка hGut3. Этого хватило для увеличения количества АТФ в клетках.

Хотя антивозрастные преимущества ограничения потребления калорий были продемонстрированы на многих видах животных, ученые объединили это с улучшенным усвоением глюкозы, чтобы использовать преимущества для большей продолжительности жизни в модельном организме.