Желание выпить кофе принесло мужчине четыре миллиона рублей

Житель американского города Хаятсвилль, штат Мэриленд, сорвал джекпот в лотерею благодаря желанию выпить кофе. Об этом сообщает UPI.

49-летний электрик зашел в магазин, чтобы купить стакан кофе. Он увидел, как другие покупатели приобретают билеты моментальной лотереи, и тоже решил испытать удачу. Американец стер защитный слой прямо в магазине и обнаружил, что приобретенный билет принес ему 57,7 тысячи долларов (4,3 миллиона рублей).

Он подтвердил свой выигрыш при помощи сканера и покинул магазин, никому не сказав о произошедшем. Мужчина держал выигрыш в секрете до окончания рабочего дня.

Победитель планирует отправить часть денег матери в Сальвадор. Часть средств он потратит на инвестиции в свой бизнес, выплату авансового платежа за покупку дома. Оставшиеся деньги он отложит на пенсию.

Ранее сообщалось, что в американском городе Хамптон, штат Вирджиния, мужчина купил итальянский сэндвич и сорвал джекпот в лотерее. Победитель планирует потратить часть выигрыша на помощь родным.