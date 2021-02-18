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Стратегию НАТО по сдерживанию Китая и России назвали менталитетом холодной войны

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Пекин осудил разработку новой стратегии НАТО по сдерживанию Китая и России. С таким заявлением выступила представитель МИД КНР Хуа Чуньин, ее цитирует ТАСС.

Она назвала это проявлением менталитета холодной войны. Так Хуа Чуньин ответила на просьбу прокомментировать заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

17 февраля он призвал обновить стратегию альянса для сдерживания Москвы и Пекина. Столтенберг напомнил, что в концепции 2010 года говорилось о партнерстве с Россией, однако сегодня альянс «видит агрессивные действия по отношению к соседям и ситуация сильно изменилась». Он призвал расширять диалог с «одинаково мыслящими с нами государствами по всему миру, чтобы противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, — таким странам, как Россия и Китай».

Генсек НАТО также говорил о готовности блока как к позитивному, так и к негативному сценарию отношений с Россией.

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