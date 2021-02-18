Большинство россиян оказались недовольны своей работой и начальником

Большинство россиян (почти 60 процентов) оказались недовольны своей работой. Кроме того, индекс лояльности к работодателям, который рос последние четыре года, рухнул на пять баллов в 2020. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ.

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Россияне не готовы рекомендовать начальника друзьям и знакомым, но при этом не собираются менять свое место работы. Многие компании в пандемию решили снизить зарплаты, отправить работников в отпуска за свой счет или сократить штат, что повлияло на лояльность сотрудников.

«Критики» чаще всего встречаются среди представителей старшей возрастной группы и молодежи до 24 лет (67 и 65 процентов соответственно). Однако только 17 процентов россиян хотели бы сменить место работы, 71 процент не готов предпринимать какие-либо решительные шаги.

Ранее россияне назвали причины недовольства начальством. Среди них — манипуляция. Сотрудники сталкивались с угрозами понижения зарплаты, увольнения или увеличения объемов работы. Около 29 процентов указали, что не считают своего начальника компетентным профессионалом. Еще 24 процента рассказали, что вышестоящие коллеги проявляют агрессию по отношению к подчиненным.