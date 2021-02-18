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В США занялись расследованием сокрытия смертей из-за коронавируса

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Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В США расследуют возможное сокрытие смертей из-за коронавируса властями штата Нью-Йорк. Об этом пишет телекомпания ABC News.

Расследованием займутся ФБР и прокуратура нью-йоркского района Бруклин. Губернатора штата Эндрю Куомо заподозрили в намеренном сокрытии истинного числа жертв COVID-19 в домах престарелых Нью-Йорка весной и летом 2020 года. ABC напоминает, что администрация отчитывалась о 8,7 тысячах умерших в этих учреждениях, однако этот показатель могли сознательно занизить в два раза.

Отмечается, что судебные повестки для дачи показаний уже отправили сотрудникам администрации губернатора, причастным к работе со статистикой заражений коронавирусом. Особое внимание уделят отчетности об умерших в домах престарелых.

16 февраля Куомо признал, что усилий властей могло быть недостаточно, из-за чего появился вакуум, которым «воспользовались политические противники». Губернатор подчеркнул, что берет на себя ответственность за то, что произошло.

В начале февраля ряд законодателей штата — в основном это были республиканцы — потребовали отставки Куомо. Они заподозрили его злой умысел, узнав, что аппарат губернатора не выдавал реальные данные о смертности в домах престарелых. Открытая информация была дана с заметным преуменьшением.

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