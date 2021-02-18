Раскрыты подробности поставок вакцин на Украину

Американская вакцина от коронавируса Pfizer начнет поступать на Украину в конце февраля — начале марта, англо-шведский препарат AstraZeneca будет доставлен в страну по механизму COVAX в марте. Такие подробности раскрыл в четверг, 18 февраля, руководитель отдела здравоохранения ЮНИСЕФ на Украине Андрей Славуцкий во время тренинга для медработников по логистике вакцин и соблюдению холодовой цепи, передает «Интерфакс-Украина».

В настоящее время ведутся переговоры по документации, есть один документ, который Украина еще ожидает, отметил Славуцкий. Точное число доз неизвестно: предположительно, речь идет о 2,2 до 3,8 миллиона единиц препарата. «Это тоже будет разделено на этапы», — пояснил он.

Вакцину в страну от производителя будет поставлять ЮНИСЕФ. Ее доставят к аэропорту Борисполь, после чего логистическая компания с соблюдением температуры минус 70 градусов переправит препарат до центрального склада.

Оттуда вакцину будут перевозить по областям в лотках с сухим льдом. «В каждом лотке будет 195 флаконов, в одном флаконе по шесть доз вакцины. Мобильная бригада ежедневно будет получать дневное количество доз — 96 или 102 (16 или 17 флаконов)», — сказал Славуцкий.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что страна начнет получать вакцину от коронавируса Pfizer не раньше конца февраля. По его словам, Украина давно создала необходимую для вакцинации инфраструктуру, а смещение сроков начала поставок произошло из-за бюрократических процедур.