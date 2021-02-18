Украина назвала новый срок начала поставок американской вакцины

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24» заявил, что страна начнет получать американскую вакцину от коронавируса Pfizer не раньше конца февраля.

По его словам, Украина давно создала необходимую для вакцинации инфраструктуру, а смещение сроков начала поставок произошло из-за бюрократических процедур. «Я имею в виду у COVAX, которые задержали приход этой вакцины Pfizer», — пояснил Степанов.

Он добавил, что новые сроки не сильно расстроят планы Киева, и уже к 21 февраля он получит 500 тысяч доз препарата AstraZeneca, а 117 тысяч доз вакцины Pfizer — до конца текущего месяца. «Для меня более важен вопрос, не когда будет сделана первая прививка, а каким образом все будет развиваться», — подчеркнул министр.

Ранее стало известно, что проведение массовой вакцинации от COVID-19 поддержали около 54 процентов украинцев, тогда как около 10 процентов жителей заявили, что прививки были созданы с целью вживлять в тела людей чипы. Кроме того, оказалось, что около 7 процентов граждан Украины вообще не слышали о существовании препаратов от коронавирусной инфекции, а 16 процентов считают их средством обогащения крупных компаний.

10 февраля правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Под запрет также попали «другие медицинские иммунобиологические препараты для специфической профилактики острой респираторной болезни COVID-19», разработка или производство которых были осуществлены в России.