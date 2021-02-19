Женщина с волосатой грудью восхитила фанатов решением показать свое тело

Африканка продемонстрировала растительность на груди и подмышках и восхитила поклонников. Соответствующую историю приводит Tuko.

По словам 24-летней Эстер Каликст-Беа (Esther Calixte-Bea), она всю жизнь комплексовала из-за волос на теле и планировала покончить жизнь самоубийством из-за многочисленных оскорблений со стороны окружающих. Однако после того, как героиня узнала, что эта особенность передается в ее семье по наследству, она решила принять себя такой, какая есть.

«Мне потребовалась большая часть моей жизни, чтобы полюбить свое тело. Я переосмыслила красоту и больше не позволю обществу навязывать мне свои стандарты. Это было непросто. Сначала я силой заставляла себя выходить на улицу в открытой одежде. Потом привыкла и начала чувствовать себя комфортно», — призналась девушка.

Фанаты восхитились смелостью африканки и похвалили ее в комментариях под одним из снимков в Instagram. «Ты великолепна», «Натуральная красота самая привлекательная», «Я люблю тебя», «Прекрасная королева», «Я обожаю твою смелость! Продолжай быть собой, даже если бывает страшно», — писали они.

Ранее в феврале женщины показали небритые части тела в рекламе и восхитили зрителей. По мнению шведского косметического бренда по уходу за телом Estrid, специализирующегося на средствах для депиляции, удаление волос не должно быть обязательной процедурой, однако оно должно быть комфортным и безболезненным. Так, в своем Instagram-аккаунте марка опубликовала снимки девушек с растительностью в подмышках и на ногах, посвященные новой рекламной кампании под названием Super Hairoes.