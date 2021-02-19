Отдыхающий на нудистском пляже случайно нашел человеческую кость

В Австралии местный житель во время отдыха на нудистском пляже случайно обнаружил человеческую кость. Об этом передает Daily Mail.

Во вторник, 16 февраля, отдыхающий гулял по пляжу Маслин в Аделаиде и наткнулся на странную кость. Австралиец принес находку домой, однако на следующий день сообщил о ней в полицию.

Спустя сутки полиция Южного округа провела предварительные поиски и обнаружила на пляже еще одну кость примерно в 50 метрах от места первой находки. На следующий день была организована обширная поисковая операция, были задействованы волонтеры, отдел водного хозяйства и проведена судебно-медицинская экспертиза.

Специалисты исследовали около километра береговой линии, но не нашли каких-либо значимых предметов. На данный момент поиски завершены, в ближайшие несколько дней найденные кости будут изучены.

«Мы подозреваем, что это человеческие кости, которые появились на пляже относительно недавно, может, пару месяцев назад или даже год…» — поделился предположениями главный детектив Скотт Фицджеральд (Scott Fitzgerald). Он также добавил, что, вероятно, вторая найденная кость является частью ребра.

Ранее в ноябре 2020 года сообщалось о российских туристах, которые во время пикника у Лебяжьего лимана наткнулись на скелет человека. Туристы вызвали сотрудников полиции, которые изъяли кости и направили их на судебно-медицинскую экспертизу. По мнению специалистов, скелет мог пролежать в земле около 15 лет.