Стример накричал на трехлетнюю дочь и был забанен

Популярный YouTube-блогер Frizzable опубликовал ролик, в котором показал, как его знакомый стример под ником KillaMfCam накричал на свою трехлетнюю дочь. После инцидента канал агрессивного отца на Twitch забанили, пишет Daily Dot.

Frizzable рассказал, что играл с KillaMfCam по сети в многопользовательскую онлайн-игру Escape From Tarkov. Стример проиграл и настолько расстроился, что заблокировал оппонента. Когда Frizzable зашел на прямую трансляцию к KillaMfCam, тот обвинял бывшего товарища в жульничестве. После этого он встал с кресла, вышел из кадра и начала кричать на своего ребенка.

Дочь моментально расплакалась, однако стример продолжил повышать на нее голос. «Боже мой, прекрати это! Мне плевать, Райли, тише. Как же я тебя ненавижу. Убирайся из моей комнаты», — прокричал стример.

Опубликованный в Twitter отрывок трансляции посмотрели более 300 тысяч раз. Популярность ролика вынудила KillaMfCam оправдываться: он заявил, что кричал на свою собаку, и назвал клип смонтированным. В ответ на это Frizzable опубликовал 42-минутный ролик, в котором была запечатлена вся история без какого-либо монтажа. После инцидента канал KillaMfCam на Twitch оказался недоступен.