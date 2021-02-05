Популярная блогерша рассказала о пугающем преследователе

Популярная американская стримерша под ником Nico рассказала о преследователе, который вел пугающий блог о ней на протяжении пяти лет. Об этом девушка сообщила на сайте TwitLonger.

На страницу Nico на платформе Twitch подписаны более 80 тысяч человек. Девушка стримит с 2014 года, и большую часть этого времени на ее прямых эфирах появлялся мужчина, имя которого она отказалась называть. Он «всегда был добр в чате», однако в какой-то момент признался ей в любви, после чего начались проблемы. Nico ответила, что не чувствует взаимности по отношению к этому человеку. Спустя несколько часов она узнала, что мужчина следил за ней несколько лет подряд.

«Мне сообщили, что существует блог обо мне, который ведется уже около пяти лет. В нем он [преследователь] серьезно бредил мной… Дочитав до 55 страницы, я несколько раз почувствовала себя плохо физически», — написала Nico.

По словам стримерши, преследователь воспринимал большинство ее фраз в неправильном ключе: он интерпретировал ее слова и действия таким образом, будто она говорила только о нем. Например, если Nico надевала красивую рубашку, подписчик думал, что она подобрала такую одежду ради него.

В одном из своих постов мужчина писал, что рассказал своим друзьям, будто он встречается со стримершей в реальной жизни. В других — подписчик вспоминал свои сны, где Nico надевает ему кольцо на палец во время свадебной церемонии. По словам девушки, эти сообщения напугали ее больше всего.

«Я даже не могу заставить себя дочитать блог», — призналась изумленная блогерша. Она попросила остальных своих подписчиков не влюбляться в стримеров. Фанаты и коллеги по цеху поддержали ее, пожелав девушке не переживать из-за неадекватных поклонников.