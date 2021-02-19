Фигура дочери Сильвестра Сталлоне на фото в бикини взволновала поклонников

Дочь американского актера и кинорежиссера Сильвестра Сталлоне, модель София, поделилась откровенным снимком с отдыха во Флориде и взволновала поклонников. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 24-летняя знаменитость запечатлена в бикини коричневого цвета. Девушка лежит на полотенце и загорает на фоне высоких пальм. В кадр также попал домашний питомец Сталлоне. «Все, что мне нужно, — это Бастер и моя книга», — подписала девушка пост, который набрал почти 80 тысяч лайков.

Фигура манекенщицы восхитила ее фанатов, и они принялись писать ей комплименты в комментариях. «Скажи мне, откуда ты взяла такое тело?», «Горячо, горячо, горячо. Ты очаровательна», «Чертовски хорошо выглядишь, София», «Какие прекрасные формы!», «Идеальная», — хвалили они.

В октябре 2020 года другая дочь Сильвестра Сталлоне поделилась пляжным фото и порадовала поклонников. 22-летняя Систина продемонстрировала свое подтянутое тело в черных плавках и кроп-топе в тон на пляже на фоне пальм.