«Турецкий черт» едва не опрокинул поднос на Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился в Дубае с известным турецким шеф-поваром Бураком Оздемиром, ставшим героем русскоязычного мема «турецкий черт». Об этом политик сообщил во «ВКонтакте».

Кадыров посетил ресторан CZN BURAK, принадлежащий Оздемиру. Шеф-повар продемонстрировал главе Чечни эффектную подачу блюд и едва не опрокинул на него поднос с едой. После этого Оздемир и Кадыров закричали и вместе посмеялись над случившимся.

В конце встречи шеф-повар и глава Чечни попозировали с лепешкой с надписью «Ахмат — сила». По словам Кадырова, молодые люди должны брать пример с такого успешного бизнесмена, он поблагодарил Оздемира за гостеприимство и пожелал успехов.

В среду, 17 февраля, сообщалось, что Кадыров в ходе рабочей поездки встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и передал ему устное послание от президента России Владимира Путина. По словам Кадырова, российский лидер «с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений».

Ранее в феврале в Чечню приехал турецкий актер, звезда сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит в составе съемочной группы сериала «Основание: Осман». Как рассказал Кадыров, для гостей провели концерт звезд чеченской эстрады и танцевальных коллективов.