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Кадыров передал послание от Путина наследному принцу Абу-Даби

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Кадр видео vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заедом Аль Нахайаном и передал ему устное послание от президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Кадырова, российский лидер «с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений», а также выразил признательность за инициативу передать жителям северокавказских республик средства индивидуальной защиты. Кроме того, Путин заявил о готовности России наладить поставки в ОАЭ российской вакцины против коронавируса «Спутник V» после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами. Страна одобрила использование российского препарата 21 января.

Кадыров добавил, что в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби обсуждались вопросы сотрудничества между Эмиратами и Чечней. Стороны выразили заинтересованность в укреплении и расширении сотрудничества.

Ранее Рамзан Кадыров рассказал о визите в Чечню актера из турецкого сериала «Великолепный век» Бурака Озчивита. Он прибыл в республику вместе со съемочной группой сериала «Основание: Осман». Для гостей провели концерт звезд чеченской эстрады и танцевальных коллективов, а также организовали ужин.

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