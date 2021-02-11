Кадыров потребовал зачистить Грозный от грязных грузовиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал решить вопрос перемещения грязных грузовых автомобилей в черте Грозного. Об этом сообщает «Грозный-информ».

В ходе проверки реконструкции одного из главных проспектов города он заявил, что улицы после очистки выглядят красиво, однако грязные грузовые машины портят вид. По словам Кадырова, тяжеловесные и крупногабаритные транспортные средства должны быть чистыми, а кузов закрыт.

В январе глава Чечни нашел способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения в республике и ополчился на тонировку автомобилей. Кадыров заявил, что несмотря на снижение числа ДТП в республике, проблема аварийности остается актуальной — часть водителей продолжают допускать грубые нарушения. Кроме того, растет количество машин с тонировкой, от которой было поручено избавиться.

Кадыров предлагал жестко бороться с нарушителями — задействовать не только правоохранительные органы, но и общественность и родственников.

Власти Чечни неоднократно призывали к строгим мерам в отношении водителей. Так, в ноябре 2020 года Кадыров в беседе со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно относится к сотрудникам полиции. В июне того же года Кадыров решил отбирать автомобили за длинные свадебные кортежи. В 2015 году руководитель республики пообещал увольнять всех, включая своих родственников, за нарушение правил дорожного движения.