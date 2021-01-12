Кадыров ополчился на тонировку авто

Глава Чечни Рамзан Кадыров нашел способ борьбы с нарушителями правил дорожного движения в республике и ополчился на тонировку автомобилей. Как сообщает ЧГТРК «Грозный», он провел заседание оперативного штаба по снижению аварийности на дорогах.

По словам Кадырова, несмотря на снижение числа ДТП в республике, проблема аварийности остается актуальной — часть водителей продолжают допускать грубые нарушения. «Только за минувший год в регионе выявлено около 900 тысяч нарушений. Из них на запрещающий сигнал светофора проехали более 4 тысяч водителей. Выявлено свыше 2 тысяч фактов выезда на встречную полосу. Растет количество тонированных машин», — заявил глава Чечни.

По мнению Кадырова, бороться с нарушителями необходимо жестко — задействовать для этого не только правоохранительные органы, но также общественность и родственников. Глава Чечни подчеркнул, что в этом вопросе не будет послаблений — особенно для чиновников и сотрудников силовых ведомств.

Власти Чечни неоднократно призывали к строгим мерам в отношении водителей. Так, в ноябре 2020 года Кадыров в беседе со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно относится к сотрудникам полиции. В июне того же года Кадыров решил отбирать автомобили за длинные свадебные кортежи. В 2015 году руководитель республики пообещал увольнять всех, включая своих родственников, за нарушение правил дорожного движения.

При этом жители республики утверждают, что родственники и ближайшие соратники Кадырова регулярно получают послабления при нарушениях указов главы Чечни. Так, в конце ноября 2020 года во время кампании против тонировки автомобилей чиновники передвигались на машинах бизнес-класса с тонированными стеклами.