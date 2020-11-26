Способ Кадырова наказывать за неуважение с силовикам сочли преступным

Призывы главы Чечни Рамзана Кадырова сжигать машины за неуважительное отношение к силовикам демонстрируют, что в республике не действуют российские законы. Такое мнение в беседе с «Кавказским узлом» выразили опрошенные эксперты.

По мнению адвоката Александра Караева, подобные заявления главы Чечни обязательно должны проверить прокуратура или Следственный комитет. «Если силовики после слов Кадырова совершат подобное деяние, то это будет означать, что он фактически поощрял незаконные действия», — отметил правозащитник.

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Председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина считает, что подобное заявление может сделать лишь человек, не знающий российского законодательства. Она заявила, что для Кадырова Конституция — пустой звук. «Есть один закон в Чечне — приказ Рамзана», — подчеркнула Ганнушкина, добавив, что люди с этим согласились и смирились.

Московский адвокат Евгений Черноусов в комментарии изданию подчеркнул, что как таковой ответственности за публичный призыв нет. Однако она может быть, если кто-то признается, что совершил преступление, услышав заявление Кадырова. «Но пока его слова могут быть расценены как эмоциональные высказывания, которые не нарушают закон», — подчеркнул Черноусов.

Ранее глава Чечни в беседе со спикером республиканского парламента Магомедом Даудовым пригрозил изымать и сжигать автомобили тех, кто непочтительно относится к сотрудникам полиции. Самих нарушителей Кадыров предложил отправлять на обязательные работы. Это не первый случай, когда власти Чечни призывали к строгим мерам в отношении водителей. Так, в июне Кадыров решил отбирать автомобили за длинные свадебные кортежи. В 2015 году глава Чечни пообещал увольнять всех, включая своих родственников, за нарушение правил дорожного движения. При этом, по словам жителей республики, соратники Кадырова часто получают послабления при нарушениях указов главы региона.