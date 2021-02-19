Юноша купил мотоцикл и через 30 минут разбился насмерть

Юноша из английского города Кингстон-апон-Халл разбился насмерть на питбайке (разновидность мини-мотоцикла) через 30 минут после его покупки. Об этом сообщает газета Hull Daily Mail.

16-летний Арчи Браун (Archie Brown) попал в смертельное ДТП 11 апреля прошлого года, за несколько недель до 17-летия. Он получил тяжелую травму головы и умер на месте. На дознании выяснилось, что незадолго до аварии Браун приобрел питбайк у 14-летнего подростка, который пользовался мини-мотоциклом две-три недели.

После покупки питбайка Браун поехал на встречу с друзьями, соблюдая скоростной режим. Юноша находился в защитном шлеме. По словам очевидцев, водитель не заметил ограждение и врезался в него. Дознание выявило, что Браун управлял транспортным средством, не нарушая технику безопасности.

Тормозной путь питбайка составляет 29 метров, однако юноша мог увидеть ограждение только за 25 метров от него. Кроме того, конструкция сливалась по цвету с пейзажем, поэтому ее было сложно разглядеть. Экспертиза также показала, что питбайк находился в непригодном для езды состоянии из-за неисправности подшипников и задних тормозов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании 14-летний подросток разбился в аварии на трассе для мотокросса и спас жизни пятерых человек. Юный игрок в регби Кори Хьюер попал в ДТП 19 июля 2020 года и от полученных травм скончался через два дня.