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Байден обвинил Россию в стремлении ослабить НАТО и Европу

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Президент США Джо Байден обвинил Россию в атаках на Запад и стремлении ослабить НАТО и «Европейский проект». Его цитирует Reuters.

По словам американского лидера, российские власти хотят подорвать трансатлантическое единство. «Отстаивание суверенитета и территориальной целостности Украины остается жизненно важным для Европы и США», — заключил Байден.

Политик также обвинил Москву в причастности к кибератакам на США и страны Европы. Он призвал реагировать на эти действия, поскольку это критически важно для «защиты общей безопасности».

12 февраля представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон может ввести новые санкции против Москвы из-за нарушений прав человека. «Мы продолжим делать это, будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе со стороны режимов, которые выступают против этих принципов», — подчеркнул он.

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