Умер Принц Марки Ди из рэп-группы The Fat Boys

Хип-хоп-исполнитель Марк Моралес, более известный как Принц Марки Ди (Prince Markie Dee) из рэп-группы The Fat Boys, умер в возрасте 52 лет. Об этом пишет TMZ.

Причина смерти не раскрывается. Отмечается, что кончина Моралеса стала неожиданностью для его близких.

Группа The Fat Boys была основана в 1982 году Моралесом, Дэймоном Уимбли (известен под псевдонимом Kool Rock-Ski) и Дарреном Робинсоном (Buff Love). Изначально музыканты выступали под названием Disco 3. Артисты являлись популяризаторами битбокса, регулярно используя его в своих композициях.

The Fat Boys стала также одной из первых рэп-групп, начавших выпускать полноценные студийные хип-хоп-альбомы. Участники коллектива снялись в фильмах «Краш Грув» и «Санитары-хулиганы». В 1990-х Марки Ди покинул группу ради сольной карьеры, а в 1995-м коллектив распался. Даррен Робинсон скончался в 1995 году в результате сердечного приступа.

Всего в дискографии The Fat Boys семь студийных альбомов. Последняя пластинка, Mack Daddy, вышла в 1991-м.