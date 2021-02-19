Главного редактора StarHit вызвали в полицию по делу о Гном Гномыче

Главного редактора издания StarHit Анастасию Ананьину вызвали в полицию на очную ставку с продюсером Яной Рудковской. По данным Telegram-канала Mash, правоохранительные органы потребовали от журналистки раскрыть личность эксперта, который поставил неверный диагноз сыну Рудковской Александру Плющенко, известному как Гном Гномыч (так его называет мать).

Материал о сыне Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко появился в StarHit 3 мая прошлого года. Ссылавшиеся на экспертов журналисты утверждали, что семилетний мальчик страдает синдромом Аспергера. Родители опровергли эту информацию. Бывший главный редактор печатной версии StarHit Андрей Малахов позднее публично извинился перед семьей Плющенко, однако Рудковская все равно подала на издание в суд по делу о клевете.

В конце января мать Плющенко-младшего пожаловалась, что здоровому ребенку пришлось пройти назначенную судебно-психиатрическую экспертизу. Рудковская также рассказала, что ей удалось узнать имя автора статьи о синдроме Аспергера у ее сына. Продюсер намекнула, что «у многих будет шок», когда его узнает общественность.