Слабый рубль поможет российскому бюджету получить миллиарды долларов

Рост цен на нефть и слабый рубль могут помочь российскому бюджету получить дополнительные 33 миллиарда долларов, подсчитали аналитики Sova Capital, пишет Bloomberg.

Цены на сырье выросли в этом году на 25 процентов, в результате Россия в настоящее время получает столько рублей за баррель Brent, сколько не получала с середины 2019 года. Если стоимость останется высокой, то это позволит бюджету страны дополнительно получить 2,3 процента ВВП.

Дополнительные средства могут пойти на социальные нужды, это поможет справиться с ростом общественного недовольства, пишет издание. Однако планы не осуществятся, если произойдет падение цен на нефть.

Ранее глава «Газпром нефти» Александр Дюков заметил признаки перегрева на нефтяном рынке. Он считает, что в долгосрочной перспективе стоимость сырья может опуститься до 45 долларов за баррель.

В начале февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Reuters о выделении 500 миллиардов рублей на социальную поддержку граждан. Издание утверждало, что о выплатах президент Владимир Путин может объявить во время послания Федеральному собранию.