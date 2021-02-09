Правительство ответило на сообщения о поддержке россиян на 500 миллиардов рублей

Социальная поддержка россиян носит долгосрочный, системный характер. Так на публикацию агентства Reuters о новом пакете мер поддержки размером более 500 миллиардов рублей ответило правительство России, сообщает РИА Новости.

«Забота о благополучии граждан и поддержка различных категорий населения — основная задача правительства. Такая поддержка носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан», — заявили в кабмине, отметив, что поддержке россиян уделяется особое внимание, поскольку она «тесно связана с национальными целями развития страны».

Там добавили, что ежегодно в России реализуется целый ряд мероприятий соцподдержки — от различных выплат и льгот до предоставления набора социальных услуг, и перечень таких инструментов постоянно расширяется.

Накануне, 8 февраля, Reuters сообщил об обсуждении российскими властями нового пакета социальных выплат гражданам. Один источник агентства уточнил, что речь идет о 500 миллиардах рублей, второй — о 0,5 процента ВВП (около 580 миллиардов рублей). Утверждалось, что о выплатах президент Владимир Путин может объявить во время послания Федеральному собранию.