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Кремль ответил на данные о поддержке россиян на 500 миллиардов рублей

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщение агентства Reuters о выделении 500 миллиардов рублей на социальную поддержку граждан. Слова представителя Кремля приводит РИА Новости.

Песков рассказал, что в понедельник, 8 февраля, Reuters прислал в пресс-службу Кремля письмо с просьбой прокомментировать данные о выделении российскими властями «то ли 500, то ли 800 миллиардов, то ли триллиона» рублей. «И, не дожидаясь какого-либо ответа, минут через 20 после этого Reuters опубликовал новость. Так вот я вам заявляю: это не соответствует действительности, это неверное сообщение агентства Reuters», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Он уточнил, что, во-первых, «такой цели не преследуется», а во-вторых, «нет каких-то разовых сумм, которые планировалось бы объявить в ближайшее время». «Каких-то пакетов в 500 миллиардов заготовленных — этого нет», — заключил Песков.

Ранее публикацию прокомментировали в правительстве России. Там заявили, что социальная поддержка в стране носит долгосрочный и системный характер и реализуется в интересах граждан.

Об обсуждении российскими властями нового пакета социальных выплат гражданам Reuters сообщил 8 февраля. Один источник агентства уточнил, что речь идет о 500 миллиардах рублей, второй — о 0,5 процента ВВП (около 580 миллиардов рублей). Утверждалось, что о выплатах президент Владимир Путин может объявить во время послания Федеральному собранию.

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