В Донбассе обнаружили новые минные поля

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали новые минные поля вблизи города Докучаевск самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Отчет миссии об этом публикуют «Новости Донбасса».

«15 февраля БПЛА (беспилотными летательными аппаратами — прим. "Ленты.ру") СММ малого радиуса действия впервые зафиксировал 10 мин (предположительно противотанковых), установленных в один ряд поперек автодороги Т0509, приблизительно в 3,5 км к западу от населенного пункта Докучаевск (неподконтрольный правительству, 30 км к юго-западу от Донецка)», — говорится в отчете.

По оценке наблюдателей, эти мины принадлежат вооруженным формированиям ДНР.

Кроме того, беспилотник СММ зафиксировал 59 противотанковых мин на этой же автодороге к юго-востоку от села Березовое. По оценке миссии, эти мины принадлежат Вооруженным силам Украины.

12 февраля спикер украинской делегации в Трехсторонней контактно группе Алексей Арестович признал, что украинские военные открывают огонь по противнику в Донбассе вопреки режиму прекращения огня. При этом, по его словам, Украина не может инициировать фактическую отмену перемирия, так как за этим может последовать «нелицеприятная реакция мирового сообщества».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.